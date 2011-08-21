《日本经济焦点》央行可能再度放宽货币政策,不排除提前召开紧急会议

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
* 企业信心为日本央行放宽政策与否的关键--消息人士
* 如果日本央行准备放宽货币政策,将会扩大资产购买规模
* 日本当局亦考虑汇市干预,不过影响可能有限
* 如有必要,日本将对外汇市场采取果断行动--政府官员
路透东京8月21日电---消息人士表示,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.
日本政府也或将再度对外汇市场进行单方面干预,以削弱日圆走势,尽管分析师怀疑此类举措能否改变美元全面疲弱的趋势.
一位政府高层官员表示,东京方面已经做好准备,如有必要将进入外汇市场阻止日圆升值,并称近期的市场波动具有投机性质.
"日本坚持一贯立场,将根据市场形势的发展采取果断行动."该位官员周日对路透表示.
央行在两周前刚刚放宽货币政策,希望减轻日圆持续升值对日本经济的影响,并表示已做好准备,如果经济温和复苏的前景受到威胁,将再次采取行动.
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。