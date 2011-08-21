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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 06:40 BJT

《日本经济焦点》央行可能再度放宽货币政策,不排除提前召开紧急会议

* 企业信心为日本央行放宽政策与否的关键--消息人士

* 如果日本央行准备放宽货币政策,将会扩大资产购买规模

* 日本当局亦考虑汇市干预,不过影响可能有限

* 如有必要,日本将对外汇市场采取果断行动--政府官员

路透东京8月21日电---消息人士表示,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.

日本政府也或将再度对外汇市场进行单方面干预,以削弱日圆走势,尽管分析师怀疑此类举措能否改变美元全面疲弱的趋势.

一位政府高层官员表示,东京方面已经做好准备,如有必要将进入外汇市场阻止日圆升值,并称近期的市场波动具有投机性质.

"日本坚持一贯立场,将根据市场形势的发展采取果断行动."该位官员周日对路透表示.

央行在两周前刚刚放宽货币政策,希望减轻日圆持续升值对日本经济的影响,并表示已做好准备,如果经济温和复苏的前景受到威胁,将再次采取行动.

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