《欧洲政经焦点》德国反对欧元区共同债券,呼吁加强成员国之间的合作

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
* 德国总理梅克尔称欧元区共同债券是对危机的错误回应
* 欧元区各国需加强合作
* 德国财长朔伊布勒个人支持设置欧元区财长一职
路透柏林8月21日电---德国周末强烈反对欧元区发行共同债券的构想,但暗示对某种形式的财政联盟持开放态度,财长朔伊布勒称个人支持设置欧洲财长一职.
德国总理梅克尔周日接受德国电视二台(ZDF)采访时表示,"欧元区共同债券是对当前危机的错误回应.他们将引导我们走向债务联盟,而非稳定联盟."
德国债券发行成本低于其他欧元区成员国,率先反对发行欧元计价的共同债券.
这使其与一些欧元区成员国,包括比利时和意大利,以及欧盟执委会之间出现分歧.欧盟执委会本周表示仍在研究共同债券的可行性,并可能将提出相关立法草案.
梅克尔周日的言论与德国财长朔伊布勒本周末的言论保持一致.朔伊布勒表示,欧元区只有在实行统一的财政政策时,才能发行共同债券,否则将有造成通胀和动摇欧元区稳定的危险.
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。