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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 06:56 BJT

《欧洲政经焦点》德国反对欧元区共同债券,呼吁加强成员国之间的合作

* 德国总理梅克尔称欧元区共同债券是对危机的错误回应

* 欧元区各国需加强合作

* 德国财长朔伊布勒个人支持设置欧元区财长一职

路透柏林8月21日电---德国周末强烈反对欧元区发行共同债券的构想,但暗示对某种形式的财政联盟持开放态度,财长朔伊布勒称个人支持设置欧洲财长一职.

德国总理梅克尔周日接受德国电视二台(ZDF)采访时表示,"欧元区共同债券是对当前危机的错误回应.他们将引导我们走向债务联盟,而非稳定联盟."

德国债券发行成本低于其他欧元区成员国,率先反对发行欧元计价的共同债券.

这使其与一些欧元区成员国,包括比利时和意大利,以及欧盟执委会之间出现分歧.欧盟执委会本周表示仍在研究共同债券的可行性,并可能将提出相关立法草案.

梅克尔周日的言论与德国财长朔伊布勒本周末的言论保持一致.朔伊布勒表示,欧元区只有在实行统一的财政政策时,才能发行共同债券,否则将有造成通胀和动摇欧元区稳定的危险.

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