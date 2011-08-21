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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 07:06 BJT

〔国际油市〕美元上涨令布兰特原油下跌,美国原油扩大跌势

路透首尔8月22日电---布兰特原油期货周一在亚洲交易时间早盘跌逾1美元,因美元升值.

截止2235GMT,伦敦10月布兰特原油期货LCOc1跌1.24美元报每桶107.38美元.近月美国9月原油期货CLc1跌幅扩大至0.62美元,报每桶81.64美元.美元指数.DXY升0.13%报74.104.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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