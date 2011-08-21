〔国际油市〕美元上涨令布兰特原油下跌,美国原油扩大跌势

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透首尔8月22日电---布兰特原油期货周一在亚洲交易时间早盘跌逾1美元,因美元升值.
截止2235GMT,伦敦10月布兰特原油期货LCOc1跌1.24美元报每桶107.38美元.近月美国9月原油期货CLc1跌幅扩大至0.62美元,报每桶81.64美元.美元指数.DXY升0.13%报74.104.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。