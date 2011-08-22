萨科齐周四将与胡锦涛在北京会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎8月21日电---法国总统萨科齐周四将与中国国家主席胡锦涛在北京会晤，会谈内容可能主要涉及近期全球金融市场动荡。

法国今年担任二十国集团（G20）轮值主席国。萨科齐准备前往位于南太平洋的法国海外属地新喀里多尼亚，途中增加了中国一站。

法国总统办公室称，萨科齐将于北京时间周四下午5点(0900GMT)与胡锦涛举行会谈，之後共进晚餐。萨科齐当晚将飞往新喀里多尼亚，这是他2007年就职以来首次前往该地。

这将是萨科齐以总统身份第六次访华，双方领导人或将探讨德法计划对金融交易征税的提案。各方对该提案意见分歧较大，如果能获得各国普遍支持，才能切实有效。

萨科齐和胡锦涛还可能讨论法国的G20议程问题。

萨科齐一直希望中国支持其G20目标，包括寻找途径缓解经济失衡，减少市场投机行为和大宗商品价格波动。（完）