金正日访问俄罗斯 将与俄总统会面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月21日电---俄罗斯媒体报导称，朝鲜领导人金正日周日参观俄罗斯一座大型水电站，他此次访俄还将与俄总统梅德韦杰夫会谈。
国际文传通讯社报导称，金正日周六乘坐专列抵达俄罗斯，会见了俄远东联邦区特使伊沙耶夫(Viktor Ishayev)等官员。
朝鲜面临洪灾和经济制裁双重压力之际，金正日正努力寻求外援。有消息称朝鲜在5月获得了中国的粮食援助和投资，目前可能向俄罗斯寻求经济支持。
金正日预计将于周二在贝加尔湖附近的乌兰乌德(Ulan-Ude)与梅德韦杰夫会谈，但克里姆林宫周六发布的简短声明未透露会谈时间和地点。
韩联社周日报导称，金正日参观俄罗斯布列亚(Bureyskaya)水电站，令外界揣测两国可能磋商能源合作。
能源会谈可能包括一条从俄罗斯远东经由朝鲜通往韩国的天然气管道建设计划，韩联社称该管道每年可给朝鲜带来5亿美元收入。
这是金正日2002年以来首次访问俄罗斯。今年稍早，朝美双方罕见地就重启六方会谈进行了磋商。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。