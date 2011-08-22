《加拿大经济焦点》全球经济存在风险但无衰退之虞,准备保护本国经济

* 决策者看到风险,但预计全球不会陷入衰退

* 若经济严重恶化,将采取"务实方式"进行干预

* 加拿大央行称,不会受制于美联储低利率承诺

* 央行下调第二季经济增长预估

路透渥太华8月19日电---加拿大高层经济决策官员称,脆弱的全球经济面临一系列潜在问题,而且问题仍在不断加剧;但也表示,已做好出手干预以保护加拿大抵御动荡影响的准备.

加拿大央行总裁卡尼和财长费海提在议会委员会作证词陈述时,均强调了欧洲挥之不去的债务危机,以及美国经济复苏缓慢所带来的风险.

不过两人均预计欧美都不会陷入衰退.但卡尼承认,加拿大第二季经济或已收缩.不到一个月之前,他还预计第二季经济环比年率为增长1.5%.

卡尼称,"央行长期以来观察到的相当大的外部阻力目前愈演愈烈,"这较之前表述後退了一步.此前他暗示,短期内应会上调指标利率.