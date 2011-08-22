《加拿大经济焦点》全球经济存在风险但无衰退之虞,准备保护本国经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 决策者看到风险,但预计全球不会陷入衰退
* 若经济严重恶化,将采取"务实方式"进行干预
* 加拿大央行称,不会受制于美联储低利率承诺
* 央行下调第二季经济增长预估
路透渥太华8月19日电---加拿大高层经济决策官员称,脆弱的全球经济面临一系列潜在问题,而且问题仍在不断加剧;但也表示,已做好出手干预以保护加拿大抵御动荡影响的准备.
加拿大央行总裁卡尼和财长费海提在议会委员会作证词陈述时,均强调了欧洲挥之不去的债务危机,以及美国经济复苏缓慢所带来的风险.
不过两人均预计欧美都不会陷入衰退.但卡尼承认,加拿大第二季经济或已收缩.不到一个月之前,他还预计第二季经济环比年率为增长1.5%.
卡尼称,"央行长期以来观察到的相当大的外部阻力目前愈演愈烈,"这较之前表述後退了一步.此前他暗示,短期内应会上调指标利率.
相比大多数国家而言,加拿大更好的抵御了经济衰退,日益成为避险之地.这受助于该国强劲的银行业,10多年来的预算盈馀,在世界经济增长开始放缓之前就推出减税措施,并在之後出台一系列政府刺激性支出政策.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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