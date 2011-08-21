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宏观经济 | 2011年 8月 22日 星期一 07:20 BJT

《美国重要政经日程》--8月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布美国一周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部宣布一周例行四周期国库券标售.

1530 - 财政部一周例行标售三个月和六个月期国库券.

2000 - 农业部发布一周作物生长报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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