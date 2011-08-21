《美国重要政经日程》--8月22日

重发-中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录

路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。