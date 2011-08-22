〔路透调查〕多数受访加拿大一级市场交易商预计央行明年加息(更新版)

(新增细节)

* 交易商认为,央行下一次调整利率将为加息而非降息

* 10家回覆的交易商中有七家称央行会在2012年升息

* 一家交易商认为会在2013年加息,两家认为在2011年12月

* 2012年末隔夜拆款利率料在1.00-2.75%

路透多伦多8月19日电---加拿大一级市场交易商表示,预计该国央行下一步动作将是加息,而非降息,时间最早会在12月份.

加拿大12家一级交易商中有10家对路透调查进行了回覆,这10家均预测至少到12月,央行都会将利率保持在1%的水平.

这12家交易商中有两家没有立即提供最新预测.

给出回覆的10家中,有两家认为央行会在12月调高指标利率,其馀则认为加息要等到2012年甚至更晚,而行动推迟的主要原因在于,全球经济前景恶化以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺两年内维持低利率.

随着全球经济逐步摆脱衰退,加拿大央行在七国集团(G7)中率先决定加息,2010年三次调高指标隔夜拆款利率,至当前的1%水平.但是自此之後就一直按兵不动,评估全球经济趋势.

交易商预计到2012年底,隔拆利率区间料在1-2.75%之间,表明其预期加拿大利率与美联储所承诺的稳定低利率之间差距将会扩大.

"全球经济将会放缓,这是现实.同时第二季国内生产总值(GDP)基本上将呈负值,美国经济将意外下滑,这些因素均暗示,央行将会十分审慎."加拿大帝国商业银行(CIBC)资深分析师Benjamin Tal称.

近几周来,对于加拿大利率的预期变化甚大.就在上个月,市场人士还认为将在9月或10月加息.

就连加拿大央行总裁卡尼周五的言论,也并未采用以前暗示即将加息时所使用的措辞.这是近期全球市场开始动盪以来卡尼的首次讲话.(完)