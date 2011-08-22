苹果拟于10月试生产新版iPad--WSJ

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月19日电---《华尔街日报》周五援引知情人士的说法报导称，苹果公司(AAPL.O)正在与亚洲零部件供应商和组装商合作，拟从10月份试生产下一代iPad。
报导称，苹果已为新一代iPad订购了显示板及芯片等零部件，并计划于2012年初推出新版iPad。
新版iPad料将采用2048×1536像素的高分辨率显示屏。
路透尚无法联系到苹果发言人对此置评。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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