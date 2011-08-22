〔金砖国家〕8月19日股汇市收盘纵览

路透8月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.54%,报970.16点.

中国股市:沪综指收盘缩减跌幅至近1%,收回早前因外围市场拖累的部分失地.虽然前期低点支撑较强,未来一周股市或能缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.沪综指.SSEC收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.沪市A股今日成交额735亿元人民币,略低于上日的759亿元. [.SSCN]

香港股市:收低,虽然成交达到均量,且8月跌势将已具吸引力的估值进一步拉低後,长线投资者寻求进入市场.卖空规模仍居高不下,市场近期料现更多波动.恒生指数.HSI大跌3.08%,收报19,399.92点,本周跌1.1%.恒生国企指数.HSCE跌4.12%,报10,277.38点,本周跌1.7%. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘续跌,因隔夜美元大幅走高,促使人民币中间价跌破6.40关口;不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势. 交易员指出,上周人民币升值过快,结汇盘受到了很大程度的压制,今日中间价低开後这部分结汇需求快速涌出,市场成交非常活跃.下周料结汇盘仍然踊跃,但人民币升值步伐将放缓,并受制于国际美元走势.[CNY/CN][ID:nCN1912211]

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印度股市:跌近2%,由此录得连续第四周跌幅,是为雷曼兄弟破产後数周连跌最长纪录,因担心美国经济将再次出现衰退,令全球投资者逃离风险资产市场.指标BSE指数.BSESN收低1.99%,或328.12点,报16,141.67点,21档成分股收跌.大盘股指跌幅一度达2.9%,约15个月来首次跌破16,000点大关.[.BO]

印度汇市:周五休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收跌0.56%,报1,575.33点,上日则跌4.8%.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.79%,报823.32点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.24%,报29.0400;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.41%,报41.8898.

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巴西股市:拉美股市下跌,因市场对美国经济衰退及欧债问题可能导致更广泛金融危机的忧虑加深,令投资者谨慎.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.29%,报52,447.63点.国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)收低2.96%,全球最大铁矿石生产商淡水河谷(VALE3.SA)跌1.44%.[ID:nN1E77I1J0]

巴西汇市:拉美货币兑美元涨跌不一,因投资者在对欧美经济成长及债务水平的担忧以及新兴市场高收益间进行权衡.巴西雷亚尔兑美元BRBY回吐早盘涨势,收盘价与周四水平几无变动,日内跌0.07%至1.5990.周内雷亚尔累计升0.68%,为三周来首次上涨.[ID:nN1E77I1KH]

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南非股市:反弹并收于平盘上方,受美股涨势提振,扶助兰特反弹.但金矿Harmony Gold (HARJ.J)等部分资源类股则受挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.44%至26,145.28点.综合指数.JALSH升0.31%至29,378.69点.[ID:nL5E7JJ3NC][.JALSH]

南非汇市:1600GMT,兰特兑美元ZAR=D3从日内低位回升至7.18,较纽约收盘价7.1920下跌逾0.17%.[ID:nL5E7JJ3NC][.JALSH](完)