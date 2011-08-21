《中国报摘》--中国证券报8月22日

* 头版头条:

--权威人士透露,"十二五"(2011-2015年)节能环保产业发展规划即将上报国务院,预计最快9月出台,内容囊括针对节能环保企业税收减免、特许经营权、提高产业集中度等内容.

* 其他:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示,随着国内银行贷款规模的增长,银行普通资本面临的压力比较大,据相关部门研究发现,国内几家系统性的重要银行在近五年内会有4,000-5,000亿元人民币资本金缺口,也就是每年平均1,000亿元左右.

--工信部政策规划司巡视员李国斌表示,工信部正积极推进战略性新兴产业重点产品目录制订,拟将新能源汽车、高端装备制造、新材料、新一代信息技术四个战略性新兴产业规划,细分为13个重点领域,进入该目录产品将获相关政策支持.

--国内最大投行--中金公司董事总经理黄海洲认为,美国财政政策紧缩将会持续,美联储推出第三次量化宽松(QE3)的条件基本已经成熟,QE3如箭在弦上.

--金地集团(600383.SS)中报显示,公司上半年实现净利润4.8亿元,同比下降61.0%;截至6月末公司实现销售面积81万平方米,销售金额112.5亿元,分别较上年同期增长67.8%和109.3%.

--针对有关媒体报导,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)公告称,公司目前正在考虑次级定期债务发行及厘定相关细节,并将尽快将相关议案提交董事会审议.

--中工国际(002051.SZ)公告,近期公司与老挝公共工程与交通运输部签署了老挝川圹机场扩建项目和老挝瓦岱国际机场扩建项目商务合同,合同金额合计1.19亿美元,为公司2010年营业总收入的15%.

--房地产公司借壳上市又添新军.ST百科(600077.SS)公告称,公司重大资产置换及发行股份购买资产日前获证监会有条件通过,公司拟以全部资产及负债与宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团100%按各自持股比例进行等值资产置换,百科集团拟置出资产的交易价格为2.91亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽