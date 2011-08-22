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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:08 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月22日-8月29日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月22日(一)

无重要经济事件预告.

8月23日(二)

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(至8月25日).印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁Subir Gokarn在会议首日发表演讲.

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在第二届年度银行业峰会上讲话(0630).

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(料无利率声明)

8月24日(三)

曼谷--泰国货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行资深副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.

温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.

8月25日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年7月28日会议要点.

孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(最终日).印度央行副总裁H. R. Khan发表演说.

开罗--埃及货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.

华沙--波兰央行公布货币政策委员会会议纪录.

8月26日(五)

墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.

8月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至31日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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