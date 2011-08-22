《全球主要国家债券发行预告》--8月22日-8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月22日(一)
主要国家暂无债券发行计划.
8月23日(二)
伦敦--英国标售规模10亿英镑、票息为1.875%、2022年到期的通胀保值公债.标售于0930结束.
罗马--意大利财政部公布将于8月26日标售的CTZ零息债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布将于8月29日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1700).
8月24日(三)
法兰克福--德国标售规模约60亿欧元、2021年9月4日到期的联邦债券(Bund).
华盛顿--美国财政部标售五年期公债(1700).
8月25日(四)
东京--日本标售20年期公债(0130).
罗马--意大利财政部公布将于8月30日标售的BTP固息债券和和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1700).
渥太华--加拿大标售30年期公债.
8月26日(五)
罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs).认购截止时间为0900GMT.
8月29日(一)
罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei).认购截止时间为0900GMT.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。