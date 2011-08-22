更正:〔欧元区金融〕比利时呼吁发行欧元区共同债券,并扩大救助基金规模

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:因译文有误,第四段应改为"不过瑞德斯在金融时报上发出的呼吁--欧元区必须证明其拥有强大财力",非"不过瑞德斯在金融时报上发出的呼吁必须证明,欧元区拥有强大的财力")
路透维也纳/布鲁塞尔8月19日电---随着金融市场进一步走弱,且比利时支持欧元区发行共同债券,德法两国承受越来越重的压力,须采取激进措施应对欧元区债务危机.
比利时财长瑞德斯称,欧元区应发行共同债券,扩大救助基金规模,以帮助高负债国家的公债市场和银行类股从连续下跌中回稳.
德国反对这两项提议.比利时支持推出共同债券未必会打破僵局.共同债券倡议由意大利等高负债国家提出,并受到欧盟执委会一些官员的支持.
不过瑞德斯在金融时报上发出的呼吁--欧元区必须证明其拥有强大财力,进一步凸显出欧元区各国政府日益升温的担忧,即政府无法让投资者相信,当局不必采取激进措施,区内银行业者也会很安全.
德国总理梅克尔再度对发行欧元区共同债券的提议提出批评.她在德国基督教民主党(CDU)集会上称,这是一种"滑坡",很可能会令每个人的情况更加糟糕.
她称,"欧元区共同债券不应允许有任何权力干涉并强制约束其他国家."
法国总理菲永支持梅克尔的观点,其在法国费加罗报上发表的评论中表示,若不进一步整顿财政,发行欧元区共同债券或将威胁法国AAA信用评等.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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