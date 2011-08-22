〔香港新股〕中国旭阳煤化工集团拟下半年上市,募资3亿美元--IFR

路透8月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国旭阳煤化工集团计划于今年下半年在香港上市，募集资金3亿美元。

高盛(GS.N)任是次发行的保荐人，据闻工银国际亦接近是次交易。

旭阳创立于1995年，总部设在北京，是中国最大的焦煤和煤化工产品生产商和供应商之一。其在河北省拥有三处煤化工基地。(完)

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