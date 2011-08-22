《中国报摘》--金融时报8月22日

--中国国务院副总理王岐山周末在甘肃省考察工作时称,金融系统要实施好稳健的货币政策,坚持有保有压,优化信贷结构,确保"三农"(农业、农村、农民)和小企业的合理资金需求.

--惠誉(北京)信用评级有限公司在华首席银行分析师朱夏莲表示,投资者担心中资银行的潜在风险将会"坐实",最担心的是政府融资平台、房地产贷款与银行理财产品的风险.(完)