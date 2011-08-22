《中国报摘》--金融时报8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院副总理王岐山周末在甘肃省考察工作时称,金融系统要实施好稳健的货币政策,坚持有保有压,优化信贷结构,确保"三农"(农业、农村、农民)和小企业的合理资金需求.
* 其他:
--惠誉(北京)信用评级有限公司在华首席银行分析师朱夏莲表示,投资者担心中资银行的潜在风险将会"坐实",最担心的是政府融资平台、房地产贷款与银行理财产品的风险.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。