〔中国金融〕系统性重要银行近5年有4,000-5,000亿元资本金缺口--官员

路透上海8月22日电---上海证券报周一引述全国人大一财经官员的话称,随着国内银行贷款规模的增长,银行普通资本面临的压力比较大.据相关部门研究发现,国内几家系统性的重要银行在近五年内会有4,000-5,000亿元人民币的资本金缺口.

"尽管巴塞尔协议3提高了资本充足率和资本质量的要求,但目前对国内银行业来说问题不太大."全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵称,目前国内系统性银行的核心资本能够达到9%左右,整体资本充足率在12%左右,"应该说短期之内,特别今年是问题不大的".

不过,她补充说,中国银行业要保证贷款规模增长,则面临补充资本金的压力.按系统性银行四五千亿元的资本金缺口,每年则需补充1,000多亿元,这几乎占到了每年近万亿资本市场融资的10%,不可谓不大.

报导并援引她指出,如若要补充资本金,则必然面临两难问题:如果完全靠市场融资,则可能会稀释国家在系统性银行的股权;如果要保持跟市场同步,通过其他途径补充资本金,则可能会增加财政负担.

中国银监会近日就银行资本监管的新标准徵求意见,要求正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

目前监管层尚未公开框定系统重要性银行的名单,但业内普遍预计,工行(601398.SS)(1398.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)和交行(601328.SS)(3328.HK)应该名列其中.