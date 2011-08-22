〔中国金融〕应密切关注民间借贷状况,规范客户理财产品--副总理

路透北京8月22日电---中国国务院副总理王岐山表示,在当前国际经济形势不确定性增加的情况下,要跟踪分析金融市场动向,密切关注民间借贷状况,规范客户理财产品;同时亦要严打非法集资等非法金融活动.

新华社周日报导援引王岐山在甘肃考察时称,当前要严打的非法金融活动重点是社会非法集资和市场金融传销,以切实维护金融市场秩序,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.

由于监管层严格控制信贷投放,目前国内中小企业在银行贷款难度较大,民间借贷市场借机生长.证券时报此前引述中国银监会主席刘明康一份发言稿称,目前沿海地区约有3万亿元人民币的银行贷款并未实际流向用款企业,而是流入利率更高的民间借贷市场. [ID:nCN1889407]

高收益理财产品"变相揽存"令今年上半年理财产品规模出现井喷,并已引起了中国监管层的关注.6月底银监会批评个别银行通过发行高利率理财产品吸收存款绕过贷存比考核的不规范行为,并要求银行限期整改.

同时,王岐山指出,中国金融市场应加快组织制度、产品和服务创新,落实好差异化的货币信贷、金融监管、财政税收等支持政策,更好地服务于"三农"(农业,农村和农民)和小企业.

"要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系,实施好稳健的货币政策,坚持有保有压,优化信贷结构,确保"三农"和小企业的合理资金需求",他称.

另外,金融业在服务于实体经济的同时,也要转变自身的发展方式,优化结构,合理布局,避免盲目跨区域扩张、片面追求规模,努力实现速度与结构、质量、效益相统一.

财政部提供数据显示,2011年中央财政安排用于"三农"的支出总额为9,884.5亿元人民币,较上年增长15.2%.(完)