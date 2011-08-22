《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日(I)

**上海证券报**

--国务院副总理王岐山表示,金融系统要跟踪分析金融市场动向,密切关注民间借贷状况,规范客户理财产品.当前要严打非法金融活动,重点是社会非法集资和市场金融传销,切实维护金融市场秩序.

--十一届全国人大常委会第二十二次会议将于8月24日-26日在北京举行,委员长建议的审议内容当中并不包括预算法修订草案.地方自主发债的道路显得更加曲折.

--国家能源战略委员会委员孙茂远说,中国煤层气商业性开发将有突破性进展,未来十年煤层气开发将需要万亿元人民币投入.

**人民日报**

--专家指出,美债危机会弱化美元指数,造成人民币对美元升值格局,增加中国出口成本,对出口成本价格形成压力;同时将影响中国的外需因素,而外部需求的减弱,将在一定程度上抑制中国经济增长推动力.

--中国社科院金融所中国经济评价中心主任刘煜辉称,目前整个银行业的存贷比尚未达到70%,大银行的存贷比多数在65%左右.因此从总体上来说银行并不缺钱,只是部分中小银行可能资金比较紧.

**第一财经日报**

--知情人士透露,中国最大的门户网站新浪(SINA.O)已就入股土豆网TUDO.O签署协议,将以4,000万美元对价获得後者4%股权.

--中国钢研科技集团近日宣布收购山东微山湖稀土有限公司40%股权,微山湖矿地质储量大,储量全国排名第二,探明储量达1,270万吨REO(稀土氧化物),占全国的9.6%,工业储量400万吨REO,占全国的7.7%.

--中电联日前发布报告称,今年1-7月份,五大发电集团火电业务亏损180.9亿元,同比增亏113亿元,且月度亏损额连续扩大;同期电力业务合计亏损74.6亿元,同比增亏82.7亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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