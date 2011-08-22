〔投行观点〕高盛再度下调下半年美国GDP预估,称经济进一步丧失动能

路透纽约8月19日电---高盛周五称,将对美国今年下半年经济增长的预估下调至1-1.5%,因其认为美国经济"进一步丧失动能".

"鉴于本周数据趋低,我们进一步调降下半年的经济成长预估,"高盛在研究报告中称.这是该公司在8月第三次下调国内生产总值(GDP)预估.

高盛目前预计第三季GDP为成长1.0%,第四季为成长1.5%,此前预估均为成长2.0%.

"美国经济增速已经很低,现在似乎正丧失更多动能,"高盛称.

根据高盛的当前活动指标(Current Activity Indicator,CAI),截至7月的基础经济年增率约为1.5%,而上月的数项主要指标均意外强劲.

"然而,更为及时的调查数据大幅下行,统计数据可能要一段时间後才会呈现这一疲弱的状况,"高盛说道.

高盛称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在这种"充满挑战的背景下"于下周在美联储Jackson Hole年度会议上发表讲话.

高盛预计贝南克的发言将包含三个要点:讨论美联储对成长的黯淡展望,为美联储过去的政策行为辩护,以及罗列政策放宽的选项,主要集中在美联储资产负债表的变动上.

"我们认为有几项理由使得美联储官员可能倾向于在进一步扩大资产负债规模之前先改变其构成,这或是演讲的一项重要内容,"高盛称.

"这种积极实施这项举措,可能产生重要影响,而且争议可能会小一些.我们认为贝南克不会暗示其他更加不寻常的举措."(完)