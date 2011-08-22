〔芝加哥期市〕CBOT谷物价格持坚,因高温天气恐打压产量的忧虑升温

路途悉尼8月22日电---美国玉米和大豆期货周一在亚洲盘初录得涨幅,因有关美国中西部近期气温高于正常水平恐打压作物产量的忧虑升温.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc2上涨0.21%至每蒲式耳7.26-3/4美元.上周玉米期货上升3.3%,因供应忧虑盖过对全球经济的担心.

11月大豆合约Sc2上涨0.5%至每蒲式耳13.75-1/2美元,亦受天气担忧影响,且传闻称中国再度购买大豆.大豆期货上周上扬2.4%.