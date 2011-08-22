〔芝加哥期市〕CBOT谷物价格持坚,因高温天气恐打压产量的忧虑升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路途悉尼8月22日电---美国玉米和大豆期货周一在亚洲盘初录得涨幅,因有关美国中西部近期气温高于正常水平恐打压作物产量的忧虑升温.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc2上涨0.21%至每蒲式耳7.26-3/4美元.上周玉米期货上升3.3%,因供应忧虑盖过对全球经济的担心.
11月大豆合约Sc2上涨0.5%至每蒲式耳13.75-1/2美元,亦受天气担忧影响,且传闻称中国再度购买大豆.大豆期货上周上扬2.4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。