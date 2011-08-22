版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 08:42 BJT

〔全球金市〕金价再创纪录新高,因全球经济忧虑难以消散

路透新加坡8月22日电---现货金XAU=周一劲扬逾1.4%至纪录高位每盎司1,878.39美元,因投资者担心美国再次陷入衰退以及欧元区的债务危机,因而大举买进黄金以求避险.

美国期金GCcv1跳涨1.6%至纪录高位每盎司1,881.9美元.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐