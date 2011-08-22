〔全球金市〕金价再创纪录新高,因全球经济忧虑难以消散

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡8月22日电---现货金XAU=周一劲扬逾1.4%至纪录高位每盎司1,878.39美元,因投资者担心美国再次陷入衰退以及欧元区的债务危机,因而大举买进黄金以求避险.
美国期金GCcv1跳涨1.6%至纪录高位每盎司1,881.9美元.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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