《外汇动态》美元/日圆获得支撑,因市场警惕日本当局干预

0030GMT---美元/日圆JPY=微升0.3%至76.79日圆,日本一主要银行的客户交易员指出,市场警惕日本可能采取抛售日圆的干预行动,引发美元/日圆的空头回补.

他并称,美元/日圆上周末跌落至75.95日圆附近的历史低位後,如果再次回落至76下方,日本当局可能采取措施遏制日圆升势,这将重新成为关注焦点.

但交易员今天可能不愿再度试探76日圆下方水准,因他们看到美元/日圆在周五跌破76.00水平後并未下跌太多,且市场倾向于对美元空头仓位获利了结.

该交易员并称,日本进口商在75.50-76.00区域挂有美元买单,而美元卖单聚集在77.20/30附近.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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