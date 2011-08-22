〔基金产业〕8月17日当周高评级国家股票基金受投资者青睐--EPFR

路透纽约8月19日电---基金行业表现追踪机构EPFR Global周五称,对全球经济趋于疲弱的忧虑,已促使投资者追捧德国、加拿大和瑞士等高信用评级国家的股票.

EPFR称,8月17日当周,投资于上述国家的股票基金获得稳健资金流入,而投资于美国和日本的股票基金则遭遇净赎回.

美国股票基金连续第五周出现资金流出,为2010年1月以来持续流出时间最长的一次.不过资金赎回规模低于之前一周,当时标普刚刚下调美国信用评等.

另一方面,投资于加拿大的股票基金的资金流入规模创20周高点.投资瑞士的股票基金创2010年第四季初期以来的最大单周资金流入规模.

过去一周新兴市场股票基金的资金流失速度有所放缓,规模为27.7亿美元.EPFR表示,投资者大多是抛售除日本外亚洲市场股票,因其担忧该地区出口业.

整体而言,8月17日当周股票基金净流出58.1亿美元,不到之前一周外流总量的四分之一.货币市场基金小幅流入19.3亿美元,之前一周资金流入规模触及500亿美元的纪录高点.

EPFR表示,债券基金净赎回41亿美元,因投资者仍在消化近期主权信用评级调降,与美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持低利率至2013年的影响.(完)