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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:09 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日增近两成,中信证券交易活跃

路透北京8月22日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额

为107,606万元人民币,较上交易日增加19.3%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入

额达5,433万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,007,412 65,120 10,579

深圳证券交易所 1,281,366 42,486 15,350(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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