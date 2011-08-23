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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:50 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日减少一成,民生银行交易活跃

路透北京8月23日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

96,642万元人民币,较上交易日减少10.2%.标的证券民生银行(600016.SS)融资买入额

达3,750万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,010,463 55,870 10,588

深圳证券交易所 1,291,793 40,772 15,198(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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