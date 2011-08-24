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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 08:48 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减少近一成,中信证券交易活跃

路透北京8月24日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

87,215万元人民币,较上交易日减少9.8%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额达

5,827万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,016,176 53,336 11,958

深圳证券交易所 1,300,860 33,879 15,142(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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