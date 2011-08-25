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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 09:17 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增加17%,兴业银行交易活跃

路透北京8月25日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

102,407万元人民币,较上交易日增加17.4%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额

达5,728万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,014,822 61,222 12,429

深圳证券交易所 1,299,220 41,185 17,235(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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