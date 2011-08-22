〔美国经济〕成长缓慢,失业率降至正常水平还需数年--克里夫兰FED总裁

路透美国俄亥俄州哥伦布市8月19日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周五表示,美国经济目前成长缓慢,处在高位的失业率要想回落到正常水平,还需数年时间.

她在对一个社区银行业者团体的讲话中称,2011年经济成长率可能为2%左右,预计2012和2013年仅加快至3%--这对于目前9.1%的失业率也许只是杯水车薪.

"我认为失业率要降至接近5.5%这样更为典型的水准,还需要数年时间,"她表示.

她指出,美国联邦储备理事会决策者们在上一次政策会议上决定,维持利率在近零水准直至2013年中,他们认为未来几个季度经济复苏的速度要慢于预期,下行风险在增大.

"房屋市场步履依然蹒跚,"皮亚纳尔托表示,"房价仍然承压,成屋库存仍居高位,止赎仍旧是一个严重的全国性问题."

不过她表示,预计今年食品和能源价格大幅上涨的势头会减弱.

"我认为今年馀下时间乃至明年,通胀率会从目前水平下降,"她认为通胀率有可能在2012年和2013年降至平均2%左右.(完)