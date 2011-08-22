〔中港个股〕中国人寿称正考虑发行次级债,方案将尽快提交董事会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---针对相关媒体的报导,中国人寿保险股份有限公司(601628.SS)(2628.HK)周一刊登公告回应称,目前正在考虑次级定期债务发行及厘定相关细节,并将尽快提交董事会审议有关议案.
据汤森路透旗下IFR上周五报导,中国人寿正在计划总额至多300亿元人民币的次级债发行.该期次级债年限暂定为10年期,附第五年末发行人赎回权.
中国人寿A股上周五收报16.08元,H股收在21.60港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。