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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:49 BJT

〔中港个股〕中国人寿称正考虑发行次级债,方案将尽快提交董事会

路透上海8月22日电---针对相关媒体的报导,中国人寿保险股份有限公司(601628.SS)(2628.HK)周一刊登公告回应称,目前正在考虑次级定期债务发行及厘定相关细节,并将尽快提交董事会审议有关议案.

据汤森路透旗下IFR上周五报导,中国人寿正在计划总额至多300亿元人民币的次级债发行.该期次级债年限暂定为10年期,附第五年末发行人赎回权.

中国人寿A股上周五收报16.08元,H股收在21.60港元.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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