卡扎菲之子赛义夫已在利比亚被捕--ICC

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿姆斯特丹8月21日电---国际刑事法庭(ICC)检察官周日表示，卡扎菲(格达费)之子赛义夫(Saif al-Islam)已在利比亚被捕。
检察官莫雷诺-奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)对路透表示：“赛义夫已在利比亚被捕。我们在利比亚不同渠道的消息人士告诉我们的秘密信息均证实此事。”
“我们要说清楚，根据安理会决议，需要将赛义夫移交给国际刑事法庭。”
利比亚反抗力量早些时候表示，他们已扣押了赛义夫以及卡扎菲的长子穆罕默德・卡扎菲(Mohammed Al-Gaddafi)。
国际刑事法庭6月份以反人类罪，批准对卡扎菲、其子赛义夫(Saif al-Islam)和利比亚情报部门负责人塞努西(Abdullah al-Senussi)的逮捕令。
莫雷诺-奥坎波表示，反抗力量组成的全国过渡委员会尚未就赛义夫被抓一事与国际刑事法庭联系，但他表示，他周一将与他们接触，讨论下一步举措。
卡扎菲长子穆罕默德周一在接受半岛电视台电话采访时表示，他已被反抗力量扣押，现在被软禁在的黎波里的家中。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。