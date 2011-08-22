版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:47 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月22日

新股申购：

----------------------------------------------------------------------------------------------

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/23 深 新莱应材 300260 1,670 *27.00 *46.63 长江证券 8/26

8/23 深 北玻股份 002613 *6,700 *13.50 *44.60 第一创业 8/26

8/29 沪 京 运 通 -- 不超过6,000 -- -- 中信证券 9/1

8/29 深 雅本化学 300261 不超过2,270 -- -- 东方证券 9/1

新股上市:

----------------------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 东方精工 002611 -- 15.50 50.00 中信建投 8/22

-- 深 精锻科技 300258 -- 25.00 37.31 光大证券 8/22

-- 深 新天科技 300259 -- 21.90 50.93 海通证券 8/23

-- 深 朗姿股份 002612 -- 35.00 57.38 平安证券 8/24

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐