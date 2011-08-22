《中国股市盘前看点》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国7月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
**宏观经济及政策面**
--权威人士透露,"十二五"(2011-2015年)节能环保产业发展规划即将上报国务院,预计最快9月出台,内容囊括针对节能环保企业税收减免、特许经营权、提高产业集中度等内容.[nCN1913457]
**重点行业和公司**
--上海证券报周一引述全国人大一财经官员的话称,随着国内银行贷款规模的增长,银行普通资本面临的压力比较大.据相关部门研究发现,国内几家系统性的重要银行在近五年内会有4,000-5,000亿元人民币的资本金缺口.[nCN1913635]
--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%. [nCN1913355]
--金地集团(600383.SS)中报显示,公司上半年实现净利润4.8亿元,同比下降61.0%;截至6月末公司实现销售面积81万平方米,销售金额112.5亿元,分别较上年同期增长67.8%和109.3%.
**海外动向**
--美国股市上周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.道琼工业指数.DJI收跌172.93点或1.57%,报10,817.65点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。