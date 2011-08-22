《中国债券市场每日交易备忘》--8月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部代理发行236亿元人民币三年固息地方债9:50-10:30招标

==============================================================================

二、新债上市:

农业发展银行250亿元一年期固息金融债110414,票面利率4.09%

广东广晟资产公司10亿元一年期短期融资券1181362,票面利率5.45%

云内动力(000903.SZ)5亿元一年期短融1181363,票面利率6.36%

沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融1181364,票面利率6.36%

==============================================================================

三、缴款:

财政部300亿元10年期固息国债110019,票面利率3.93%

北京能源投资集团12亿元五年期固息债1180133，票面利率5.85%

北京能源投资集团8亿元七年期固息债1180134，票面利率6.10%

==============================================================================

四、还本付息:

铁道部100亿元六个月期超短期融资券1184003到期兑付,票面利率3.92%

国家开发银行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债070215付息,票面利率4.13%

国开行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76%

财政部267.3亿元七年期固息国债090019付息,票面利率3.17%

国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080214付息,票面利率4.75%

铁岭公共资产投资公司6亿元七年期发行人选择权(5+2)固息债088025付息,票面利率8.35%

进出口银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息,基本利差0.23%

申能集团40亿元三年期中期票据0982113付息,票面利率3.60%

三菱东京日联银行(中国)10亿元两年浮息债(三个月shibor基准)1026001付息,基本利差0.48%

进出口行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)080307付息,基本利差0.67%

进出口行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)110301付息,基本利差0.65%

=============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--上海证券报周一引述全国人大一财经官员的话称,随着国内银行贷款规模的增长,银行普

通资本面临的压力比较大.据相关部门研究发现,国内几家系统性的重要银行在近五年内会有

4,000-5,000亿元人民币的资本金缺口.[ID:nCN1913635]

--中国社科院金融所中国经济评价中心主任刘煜辉称,目前整个银行业的存贷比尚未达到

70%,大银行的存贷比多数在65%左右.因此从总体上来说银行并不缺钱,只是部分中小银行可

能资金比较紧.

--针对有关媒体报导,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)公告称,公司目前正在考虑次级定期

债务发行及厘定相关细节,并将尽快将相关议案提交董事会审议.

--国内最大投行--中金公司董事总经理黄海洲认为,美国财政政策紧缩将会持续,美联储推

出第三次量化宽松(QE3)的条件基本已经成熟,QE3如箭在弦上.

--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)