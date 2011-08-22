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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:11 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月22日-8月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月22日(一)

里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.

赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.

苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).

柏林--德国央行公布8月月报(1000).

8月23日(二)

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).

都柏林--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在国际统计学会的2011年大会上讲话(1505).

加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).

8月24日(三)

巴黎--法国将公布赤字削减计划的举措.

哥本哈根--丹麦政府提出2012年预算案(0800).

华盛顿--美国国会预算办公室将公布预算和经济展望更新(1330GMT).

8月25日(四)

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad面对挪威外交代表发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).

英国DONCASTER--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在Doncaster 商会发表讲话(1100).

瑞典于默奥--瑞典央行副总裁Svante Oberg就"当前经济形势"讲话(0900).

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫及普雷特出席堪萨斯城联储举办的第35届经济座谈会,主题为"实现长期经济成长最大化"(第一天).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会露面(2330).

8月26日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会(第二天)上讲话(1400).

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.

8月27日(六)

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢出席堪萨斯城联储举办的经济座谈会(0825).荷兰央行总裁Klaas Knot出席会议.

意大利里米尼--国际"友谊"论坛年会(最後一日).意大利经济部长特雷蒙蒂预计出席(0900).

8月29日(一)

暂无重要事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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