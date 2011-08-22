〔中股业绩〕金地集团上半年净利大减六成,因较多项目集中于第四季竣工

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---中国大型房地产开发商--金地(集团)股份有限公司(600383.SS)周一公布半年报称,1-6月份,公司实现净利润4.51亿元人民币,同比大减63.06%,因全年竣工安排集中在今年第四季度,上半年公司结算资源有限.
金地集团并称,下半年整体宏观政策依然偏紧.限购政策将继续延续,同时有更多的二三线城市将被纳入到限购政策范围内;政府加大保障房推进力度,市场供应量可能放大.
为此,公司将优先推出符合市场需求的中小户型产品,制定合理的价位区间,保障正常的销售进度;积极拓展多样化的融资渠道.
公告显示,2011年上半年公司销售面积81万平方米,销售金额112.5亿元,分别较上年同期增长67.8%和109.3%.但截至报告期末,公司已销售尚未结算资源签约面积约242万平方米,签约金额约300亿元.
公告指出,修订後的全年新开工计划比年初计划有所增长,下半年公司房源供应将更加充足,预计新增可售货源约240万平方米.随着项目陆续竣工并结算,预计全年结算量较上年将有所增加.
金地集团2010年实现净利润26.94亿元,同比增长51.67%.[ID:nCN1681789] (完)
金地集团上周五收报6.32元,近一个月累计小跌1.56%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。