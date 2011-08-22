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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 09:13 BJT

〔瑞士经济〕多数民众希望央行进一步干预汇市遏制瑞郎升值--报载

路透苏黎世8月21日电---瑞士报刊周日报导称,就民意调查来看,该国央行进一步采取行动压低瑞郎的压力上升.

瑞士周日报称,63%的受访瑞士民众希望该国央行采取新的汇市干预行动,即便这会导致通胀升温.

27%的受访者希望瑞士央行设定瑞郎汇率目标,例如将瑞郎兑欧元钉住1.15或1.20水平.

此次调查还显示,56%的受访者称基本上支持政府延长财政支持的决定.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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