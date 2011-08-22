〔瑞士经济〕多数民众希望央行进一步干预汇市遏制瑞郎升值--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月21日电---瑞士报刊周日报导称,就民意调查来看,该国央行进一步采取行动压低瑞郎的压力上升.
瑞士周日报称,63%的受访瑞士民众希望该国央行采取新的汇市干预行动,即便这会导致通胀升温.
27%的受访者希望瑞士央行设定瑞郎汇率目标,例如将瑞郎兑欧元钉住1.15或1.20水平.
此次调查还显示,56%的受访者称基本上支持政府延长财政支持的决定.(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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