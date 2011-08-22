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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:14 BJT

〔东京汇市〕日圆兑美元脱离高位,市场对当局干预汇市保持警惕

* 美元兑日圆持坚,市场警惕当局干预

* 欧元微跌,难以突破1.4400美元

* 德国拒绝发行欧元区共同债券的提议

路透悉尼8月22日电---美元兑日圆周一在亚洲盘初微升,从上周末所及纪录新低处回调,投资者警惕日本当局将采取措施削弱日圆.

日本经济新闻周六报导称,日本政府正考虑干预汇市.日本财务大臣野田佳彦周一也表示,日本将对任何投机性波动采取果断措施.[ID:nCN1913507]

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