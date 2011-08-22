〔中国经济〕欧债危机导致实际需求下降对中国实体经济影响长远--报载

路透北京8月22日电---人民日报海外版周一刊登署名文章称,此次欧债危机蔓延对中国外汇资产影响远没有美国主权债信级别调降影响大,因为欧元资产在中国外汇储备中占比远小于美元,但由欧债危机导致的实际需求下降将对中国实体经济产生长远的影响.

该篇由中国人民大学财政金融学院教授张之骧和国家开发银行张超联合署名的文章称,作为全球唯一一个紧密的经济联合体,欧元区应改革制约经济发展的制度障碍,以负责任的态度对待本国和区域内经济发展与全球经济、金融稳定的关系,以实际行动重新树立市场对欧元区国家和欧元的信心.

"就在股市大跌的前一天,德、法两国领导人拒绝了发行欧洲共同债券的呼吁,不愿以本国财政优势承担欧元区其他成员国债务负担,此举直接印证了欧元区虽然有着一个货币联合体,但在财政经济联合上还有不可弥合的缺口."文章称.

文章认为,欧元区虽然货币统一,却没有财政经济的统一安排,成员国政治立场、意识形态也随执政党更替而变化,因此它不能做出适合于整个欧元区长远经济发展的规划.

另一个造成此次危机蔓延范围广、影响深的重要原因,是欧元区对成员国财政状况缺乏统一监管要求,一旦成员国财政出了问题也没有相应的措施.

此外,欧元区各国还存在经济总量差异大、结构差别明显和发展模式各异等国民经济差别以及人口老龄化与高福利、低收入问题等错综复杂的社会矛盾.凡此种种都是欧元区制度的"短板".

文章指出,市场在经受美国主权债信级别调降的冲击後,投资者对欧元区外围国债可谓谈债色变,欧债危机加之美债风波对欧元区国家产生"共振"影响,虽然欧元区国家力图挽回欧债信用,重铸欧债信心,但冗长的国际磋商一次次挫伤投资者期望进而导致市场信心的再一次崩溃.

此外,美国有可能推出第三轮量化宽松政策,如果美国再次打开印钞机,将打击欧元区国家出口商品价格优势,令亟待改善财政状况的欧元区国家雪上加霜.

中国商务部长陈德铭此前表示,中国对欧洲国家未来两个月面临的新挑战表示关切,并敦促欧盟和美国控制债务规模.

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