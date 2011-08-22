《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日(II)

**经济参考报**

--记者获悉,继《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》之後,国务院还将再起草并下发一份涉及多个部门的实施细则.业内人士称,该政策亮点在于对物流业的减负支持将会降低社会物流总费用.

--中国国家能源战略委员会委员孙茂远表示,中国煤层气商业性开发将有突破性进展,到2020年,煤层气产量将接近或达到500亿立方米,未来十年煤层气开发将需要万亿元投入.

--记者在山东等小麦主产区了解到,丰收後尽管粮食收购价高于国家最低价,但种粮成本较高令农民惜售心理强烈,且粮食收储企业收粮积极性亦不高.业内人士认为,粮食不能大量收购将影响国家对粮食市场的调控能力,从而加剧粮价进一步上涨的风险.

**新京报**

--中欧国际工商学院金融学和经济学教授许小年表示,目前地方债问题已比较严重,需严格控制地方政府的发债规模.同时,由于尚未有对政府开支的制约机制,不能靠债务上限来约束发债规模.

--据北京市房地产交易管理网统计,8月1日到8月20日,包括新房住宅和二手房,北京住宅成交8,076套,创下自2009年年初以来的新低.分析人士称,房价或将于三季度接近拐点.

**证券时报**

--中央企业近日与新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团签约近90个项目,签约项目投资总额达7,000多亿元人民币,项目都将在2012年之前开工.

--证监会日前删除了关于申请两融业务的券商净资本应在12亿元以上的规定,并对客户在母子公司开户交易的时间连续计算.业界保守估计,一旦融资融券业务准入门槛骤降,该业务将不再是豪门独宴,整个业务空间至少能再扩大三成.

--天相投顾数据显示,截至上周五,43只有完整业绩统计区间的QDII平均下跌10.15%,其中,跌幅超过10%的QDII达到24只,超过半数.经过这轮大跌後,不少QDII净值跌到一年前水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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