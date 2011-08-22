〔新债招标〕中国三年期地方债中标利率降至4.01%--业内人士

路透北京8月22日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的236亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为4.01%,较上次发行的同期限地方债降6个基点(bp).

业内人士并透露,该期地方债的投标倍数为1.48倍.

本期债为今年第五期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债8月23日开始发行并计息,8月25日发行结束,8月29日起上市交易.

财政部8月初共代理招标发行总额446.6亿元地方政府债券,期限分为三年和五年.其中,8月1日代理招标发行的226.6亿元三年期地方债,中标利率为4.07%,较上次走升14个基点(bp).

财政部此前公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元,期限分为三年和五年.除今日外,财政部还将于8月29日代理招标发行240亿元地方债,期限五年.[ID:nCN1896395]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)