〔台湾股市〕跟随美股及区域股市跌势开平,电脑制造商股构成拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月22日电---台湾股市周一开平,跟随美股及区域股市跌势.电脑及周边设备类指数.TCPI和电子零组件类股.TEPI也给大盘股市带来拖累,但股市随後在盘初交易中上涨.
加权股价指数.TWII开高0.08%,而0113GMT时上涨0.68%,报7,392.68点.上周五该指数跌3.57%,触及近14个月收盘低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。