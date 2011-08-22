版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:30 BJT

〔台湾股市〕跟随美股及区域股市跌势开平,电脑制造商股构成拖累

路透台北8月22日电---台湾股市周一开平,跟随美股及区域股市跌势.电脑及周边设备类指数.TCPI和电子零组件类股.TEPI也给大盘股市带来拖累,但股市随後在盘初交易中上涨.

加权股价指数.TWII开高0.08%,而0113GMT时上涨0.68%,报7,392.68点.上周五该指数跌3.57%,触及近14个月收盘低位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐