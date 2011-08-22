〔全球贵金属〕金价下个月可能回落约8%,明年仍将上扬--INTL FCStone

路透印度KOVALAM 8月20日电---经纪商INTL FCStone的全球贵金属主管Jeffrey Rhodes周六表示,处于纪录水准的金价下个月可能回调约8%,不过由于投资者在全球经济动荡之际寻求避险,金价明年可能升至每盎司2,400美元.

Rhodes称,金价到下个月可能回落至1,725美元,随後上扬.

"我的问题是,人们正在买入黄金,但他们不明白为什麽要买黄金.这是个大问题,是泡沫的典型症状,"Rhodes表示.

Rhodes说,投资者缺乏出脱黄金仓位来弥补股市损失的"真正动机".(完)