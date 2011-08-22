〔全球贵金属〕金价下个月可能回落约8%,明年仍将上扬--INTL FCStone

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透印度KOVALAM 8月20日电---经纪商INTL FCStone的全球贵金属主管Jeffrey Rhodes周六表示,处于纪录水准的金价下个月可能回调约8%,不过由于投资者在全球经济动荡之际寻求避险,金价明年可能升至每盎司2,400美元.
Rhodes称,金价到下个月可能回落至1,725美元,随後上扬.
"我的问题是,人们正在买入黄金,但他们不明白为什麽要买黄金.这是个大问题,是泡沫的典型症状,"Rhodes表示.
Rhodes说,投资者缺乏出脱黄金仓位来弥补股市损失的"真正动机".(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。