《外汇动态》欧元兑美元买盘据称在1.4340/45附近

该区域目前为支撑位,在上周四和周五的时线图上一直是欧元兑美元的阻力位.

其上档的阻力位约为1.4450-1.4455.在这附近有一些时线图高位,如欧元从上周三高位1.4518至周五低位1.4259附近一波跌势的76.4%回档位,恰好在1.4457左右.(完)