版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 09:33 BJT

《外汇动态》欧元兑美元买盘据称在1.4340/45附近

0115GMT---欧元兑美元EUR=挫跌0.2%至1.4371,跌至技术支撑位附近,买盘据称在1.4340-1.4345附近.

该区域目前为支撑位,在上周四和周五的时线图上一直是欧元兑美元的阻力位.

其上档的阻力位约为1.4450-1.4455.在这附近有一些时线图高位,如欧元从上周三高位1.4518至周五低位1.4259附近一波跌势的76.4%回档位,恰好在1.4457左右.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐