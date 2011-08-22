《Kemp专栏》主导今年油价的两种观点:供需基本面与宏观经济环境

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 兰秀娟/肖群英

路透伦敦8月18日电---油价今年走势在投资者聚焦狭隘的供需动能,和着眼于广面的宏观经济格局时,是迥然不同的.

巴克莱资本率先指出,它们认为商品市场投资者冒着"被黯淡宏观经济环境蒙蔽的风险,忽略了基本面仍然稳健的大格局."(8月5日出刊的"商品周报")

摩根大通分析师警示"当前市场的剧烈起伏已偏离稳健的市场基本面",呼应了巴克莱资本的看法.(8月11日出刊的"油市周报")

与两个研究团队不同的是,我不认为应当将"微观的"基本面因素如石油供需、库存与产能,和"宏观的"经济前景分开来看.石油从根本来说是一个宏观经济变量,而经济体质良窳是推动油价的主要力量.两者无法分开来看,将它们单独做分析或预测是没有道理的.

且不论这样的不同是否合理,当市场聚焦微观油市因素,不太理会宏观环境时的油价波动,确实很不一样.

请点选下文提到的两个图表:

(1)

(here)

(2)

(here)

表1分析布兰特原油和美国西德州中质油即期合约从2011年初开始的每日价格波动,根据有重大油市数据公布,和有重大宏观经济数据公布来分类.

我挑选的重大油市数据为美国能源资料协会(EIA)发布的每周石油状况报告(WPSR),因为这是目前油市上最即时、最受关注也是最能影响价格走势的报告.

在重大宏观数据方面,我选择反映美国、欧元区和中国经济成长的数据,包括美国国内生产总值(GDP)以及制造业采购经理人指数(PMI),同时还有美国消费者物价指数(CPI)与生产者物价指数(PPI),以及非农业就业报告.

上述选择难免有些武断,但在市场描绘发达国家经济增长和通胀风险时,它们是最被期盼且影响力最大的经济数据.

总体来说,宏观经济数据的公布似乎对油价带来稍微偏空的效果.布兰特原油和美国西德州中质油期货价格在数据公布日基本持平,其他时间里期货价格平均为小涨.然而影响相对较小,很难与其他市场干扰因素区分开来.

相对而言,EIA报告则明显利好油价,对布兰特合约的提振作用还超过西德州合约.这很奇怪,因为EIA数据衡量的是美国市场.

但很多市场人士将EIA报告视为全球石油供需状况的晴雨表,并将他们对全球市场的看法反应在布兰特合约上,因为西德州合约含有众所周知的缺陷.

表2重现上述分析,但为了维持模型稳定,排除了5月5日油价崩跌的异常波动.但得到相同的结论.

没有重大经济数据公布时,油市表现通常优于数据公布日,但偏多的时间完全落在EIA报告公布时.排除该因素後,油价为持平,逊于平均的小涨.

市场看重EIA周报,可以说是焦点放错地方,而且也越来越不合时宜.美国虽仍是全球最大的石油消费国和生产国,但是所占份额逐渐减小,而且北美地区的趋势也无法代表其他地区.市场聚焦EIA数据反映的是资料取得的便利性,而不是数据能否代表基本面.

尽管如此,市场看重EIA数据,"彷佛"它们是全球供需平衡的晴雨表,而且比起经济形势,油市更容易受到EIA数据的提振.

抱怨市场得精神分裂症的观察人士是对的--年初以来,市场就在规避宏观风险和微观基本面之间来回折腾,而且过去四个月以来,随着经济前景更加黯淡,这种分歧变得更加明显.

如此大相迳庭的观点能否持续,还有待观察.看多的预测人士认为,即使全球经济活动放缓或甚至温和衰退,油价仍将获得支撑,理由在于新兴市场经济体与发达国家截然不同的强劲表现,而且主要产油国的开采成本以及社福支出增加.

这个观点在很多方面都值得商榷,假如发达经济体的宏观数据持续恶化,就将遭质疑.

与此同时,市场似乎仍满足于在宏观经济和微观基本面之间来回摆盪.(完)