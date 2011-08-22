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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:25 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅上涨,自四周连跌後反弹

路透首尔8月22日电---韩元兑美元KRW=周一上午小幅上涨,料将自四周连续下跌中反弹,因全球股市出现企稳迹象.

公债价格企稳,韩股持续下跌,不过涨幅受限,因在美国联邦储备理事会(Fed,美联储)本周在Jackson Hole的年会之前,投资者非常谨慎.

0030GMT,韩元兑美元报1,083.0,周五当地市场收盘价报1,087.4.上周韩元连续第四周下跌.

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