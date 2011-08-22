〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅上涨,自四周连跌後反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月22日电---韩元兑美元KRW=周一上午小幅上涨,料将自四周连续下跌中反弹,因全球股市出现企稳迹象.
公债价格企稳,韩股持续下跌,不过涨幅受限,因在美国联邦储备理事会(Fed,美联储)本周在Jackson Hole的年会之前,投资者非常谨慎.
0030GMT,韩元兑美元报1,083.0,周五当地市场收盘价报1,087.4.上周韩元连续第四周下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。