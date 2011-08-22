卡车司机包围澳洲国会 抗议碳税计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉8月22日电---数以百计的卡车周一包围了澳大利亚国会，抗议政府碳税计划，但卡车司机们希望通过使堪培拉陷入拥堵瘫痪以呼吁发起新大选的要求未能实现。

卡车司机们寻求利用民众日益对澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)政府及对经济的不满。

运输公司负责人Peter Whytcross表示：“人人都紧张不安，因为国家基本上处在一种混乱状态。我们所有人都对日子的艰难感到震惊。”

除了欣欣向荣的采矿业之外，很多澳大利亚人都在竭力应对通胀。澳大利亚的通胀已使该国最大城市悉尼成为世界上生活成本最高的城市之一。

工会官员指责吉拉德政府未保护当地的制造业。他们要求将澳大利亚的钢铁用于采矿业。（完）