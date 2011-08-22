《美国FED焦点》利率调控功效发挥殆尽,贝南克或逐步增大政策刺激剂量

记者 Mark Felsenthal; 编译 李春喜/孙茉莉

路透华盛顿8月21日电---尽管美国经济还没有到需要实施紧急抢救的关头,但仍然需要对其进行静脉滴注.

经济复苏跌跌撞撞步履蹒跚,美国联邦储备理事会(Fed,美联储)似乎作好准备逐渐加大剂量保持经济增长.

预计美联储主席贝南克在下周五怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会的讲话中,料坦言对经济增长速度感到失望,甚至会调降增长预期,并解释美联储的药箱里还有哪些药品最适合增强经济增长.

不过看起来他不太可能采取休克疗法(shock treatment).

"由于今年上半年复苏陷入停顿,经济也接近二次衰退的危险边缘,美联储仍会继续提防有关经济增长的负面消息,并准备好采取相应的措施,"道明证券(TD Securities)的分析师Millan Mulraine在给客户的报告中写道.

那麽,美联储下一步究竟会开出什麽样的药方呢?

由于已经充分调用了利率工具,目前美联储很可能会把重点放在资产负债表上,通过调整资产规模和组成,拉动美国经济走出低迷.

目前利率已经接近于零,而且联储公开市场委员会(FOMC)两周前才刚刚表示,如有必要将在至少两年内把借款利率保持在纪录低位.因此就利率工具来讲,功效已经发挥殆尽.

许多资产负债表方面的措施都是众所周知的,而且每个方案都是风险与优点兼备,美联储官员会认真对其进行研究.但目前看来,美联储在杰克逊霍尔年会上宣布新一轮购债计划的机率非常有限.

美联储的政策可能受这样一种思维的影响,即认为当前形势尽管充满不确定性,但需要谨慎对待,形势还没有升级到2008-2010年危机期间必须大刀阔斧采取措施的程度.