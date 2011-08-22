〔法国经济〕分析师预计2012年成长将不到1.4%,远低于政府目标

路透巴黎8月19日电---经济分析师表示,2012年法国经济成长料跌至1.4%以下,远低于政府目标,这令法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)在既要寻求赢得连任,同时又得试图削减赤字时,面临艰难选择.

法国此前公布了一连串令人失望的数据,以上周数据显示该国第二季经济零增长最为醒目,这令各银行争相下调对这个欧元区第二大经济体的预估.

周五七家银行的一份调查显示,对明年法国国内生产总值(GDP)的平均预估为成长1.34%,远低于该国政府反映于预算估计的2.25%.

一份7月的路透调查曾预计法国明年经济成长料在1.7%.市场预期恶化之快可见一斑.

"目前有许多因素:全球成长趋弱,以及欧元区额外的财政整固及财政压力,因此我们很难发掘正面因素."苏格兰皇家银行(RBS)首席欧洲分析师Jacques Cailloux称.RBS预计明年法国GDP成长料在1.2%.

法国政府消息人士表示,政府目前正在考虑是否要下调2012年预估.

标准普尔下调美国债信评级後,法国上周也暴露在市场注视之下.该国政府迫切希望稳住AAA的债信评级,正在完成一套财政举措以确保2012年达到赤字相当于GDP 4.6%的目标,尽管其经济成长进一步削弱.

财政改革方案将在下周三公布,其中料包括提高对极富阶层徵税.

摩根士丹利本周将明年法国经济成长预估从1.6%下调至0.9%,预计该国政府将需要填补约100亿欧元的财政缺口--或GDP的0.5%,以此实现预期目标.(完)