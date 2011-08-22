《热点透视》调降美国评级惹祸上身,评级机构面临更多监管风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Pethokoukis

路透华盛顿8月19日电---债信评级公司用干净利落的手法让美国国会两个党派都疏远了他们.美国政府在着手调查标准普尔,也许会激励官方重新考虑进行更多改革.从各党派的角度而言,那可能会是政府加强对评级公司的控制,或者不再认可他们的评级决定.

民主党派支持加强监管,他们的设想包括加强评级公司为评估肩负的法律责任,他们甚至考虑创立一家联邦评级机构.而不乐意跟诉讼律师打交道的共和党派则不喜欢这个使起诉评级公司变得容易的点子.相反,他们想摒弃现有带来利益冲突的模式,即很多评级的费用由借款方支付,而不是投资者支付.他们希望最後在支持或监督特定企业方面,政府不再发挥任何影响,让整个评级行业实现充分竞争.

这样的变革可能对商业模式带来很大影响.虽然目前对下步如何走几乎没有达成共识,但标准普尔表示,其下调美国债信评级的理由部分基于政治无能,的确刺激国会表现出少见的团结.美国参议院金融委员会决定审查标普的评级决定.民主党派认为标普下调美国评级是亲共和党的举动,因为共和党极力推进在近期实施撙节措施.而共和党派则将评级公司视作民主党的同谋,企图实现增税.此外,美国证券交易委员会(SEC)也在调查与标普行动相关事宜.

另外两家大型评级机构--穆迪和惠誉也成为焦点,尽管他们暂未调降美国债信评级.甚至在美国评级遭降前,国会两党对标普和其它评级机构的态度就很不屑,因为他们在鼓励过度借款引爆全球金融危机方面有不可推卸的责任.很多国会议员认为去年出台的多德-弗兰克金融改革法案虽然提高了评级机构的可靠度和透明度,但力度还是不够.

然而,就算议员们有意进一步推动改革,但近期华府也不会有大的作为,2012年总统大选临近意味改革推进将面临阻力.但如果评级机构进行更多敏感的评级调降,给国会当头棒喝,重大事件风险或许还是会转化为立法行动.(完)